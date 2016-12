Il Volo, albergatore accusa: "Mi hanno devastato la camera"

"Hanno messo a soqquadro la camera appena rifatta e lasciato il bagno sporco", un albergatore di Locarno denuncia Il Volo e racconta a "Libera Tv" i particolari. Il trio formato da Piero Barone , Ignazio Boschett o e Gianluca Ginoble non avrebbe gradito l'hotel a tre stelle. Ma la risposta non si fa attendere e su Twitter i ragazzi replicano: "Non è vero. Abbiamo già dato mandato al nostro legale! Roba da pazzi! C'è troppa cattiveria in giro".

Anche le addette alle pulizie si sarebbero lamentate: "Non ci era mai successo nulla di simile prima, un vero disastro". Insomma, qualcosa non è andato come doveva. Anche se le versioni sono discordanti. L'addetto stampa del trio ammette che ai ragazzi "non piace la moquette per una questione di allergie" ma esclude in modo categorico "che abbiano provocato danni intenzionalmente" e parla di "malintesi". La parola ora passa agli avvocati.