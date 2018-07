I Foo Fighters ospitano John Travolta sul palco e suonano il tema di "Grease"

Nuova sorpresa ai fan da parte dei Foo Fighters, abituati a stupire tutti invitando durante i loro concerti un ospite d'eccezione per una cover improbabile. New York, ripetendo la scena di un paio di mesi fa in Florida, Dave Grohl ha chiamato sul palco John Travolta, mentre la band si lanciava in una versione rock di "You're the One That I Want" tratta dal film "Grease". Da parte sua, l'attore, con indosso un giubbotto di pelle, ha accennato a qualche passo di danza che lo hanno reso indimenticabile.