I Foo Fighters invitano un fan a suonare con loro: lui li lascia senza parole

Succede spesso che i Foo Fighters invitino una persona del pubblico a raggiungerli sul palco durante uno dei loro concerti, ma questa volta Dave Grohl è rimasto letteralmente a bocca aperta di fronte alla performance musicale di un fan. Il cantante ha infatti scelto un ragazzo, truccato come il celebre Gene Simmons dei Kiss, per suonare insieme a loro il brano "Monkey Wrench" davanti al pubblico di Austin. Quello che Grohl non si aspettava però, era che il giovane fosse un chitarrista fenomenale con un'incredibile presenza scenica, che non solo è riuscito a stare al passo con la band, ma si è anche cimentato in alcuni assoli degni di un vero professionista.