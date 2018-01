Fan dei Foo Fighters sale sul palco per suonare con la band: standing ovation

Andare al concerto del proprio gruppo preferito e ritrovarsi improvvisamente catapultato sul palco per suonare insieme alla band davanti a circa 50mila persone. E' la favola del 22enne Joey McClennan, che ha realizzato il suo sogno raccogliendo la standing ovation del pubblico durante l'esibizione musicale dei Foo Fighters a Brisbane, in Australia.



Il giovane si era presentato all'evento con un cartello in cui pregava la band di farlo salire sul palco e il frontman, Dave Grohl, non ha esitato a raccogliere la sua richiesta. Una volta al fianco dell'artista, Joey non si è lasciato prendere dall'emozione e si è esibito in una magnifica versione del brano "Monkey Wrench" impugnando proprio la chitarra di Grohl. Inevitabile l'acclamazione del pubblico, tanto divertito quanto sorpreso dallo show della rockstar emergente.