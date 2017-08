Foo Fighters, fan in estasi per il duetto a sorpresa con Rick Astley

Un duetto probabilmente improvvisato all'ultimo secondo, ma che ha riscosso un incredibile successo e che in queste ore è diventato virale in tutto il mondo. Al Summersonic Festival di Tokyo i Foo Fighters sono saliti sul palco in compagnia di Rick Astley, con il quale hanno suonato "Never Gonna Give You Up", uno dei suoi brani più celebri. Il brano però è stato suonato sulla base strumentale di "Smells Like Teen Spirit" dei Nirvana, replicando così dal vivo un mash up che da anni circola in Rete. Dave Grohl, leader del gruppo statunitense ha presentato sul palco il noto cantautore inglese ammettendo di averlo conosciuto solo pochi minuti prima della spettacolare performance che ha mandato in visibilio il pubblico dello show.