Giuseppe Tornatore, il mondo del cinema si schiera dalla parte del regista

Secondo la testimonianza della Trevisan, vent'anni fa il regista siciliano l'avrebbe spinta contro il muro e le avrebbe messo le mani addosso. Tornatore ha smentito subito annunciando querele. Diverse attrici di spicco, che hanno lavorato con il regista premio Oscar, hanno dichiarato al Messaggero di stare dalla parte di Tornatore.



Monica Bellucci ha promesso di fare un endorsement a favore del regista in pubblico quando riceverà dalle sue mani il premio Virna Lisi. Margherita Buy ha detto: "Giuseppe è uno dei più grandi gentiluomini con cui abbia mai lavorato". Per Margareth Madè il regista "è un professionista, un maestro, un grande uomo". Anche Laura Chiatti ha detto la sua: "E' un vero signore e un serio professionista" e ha aggiunto: "Non vorrei che esplodesse la moda di denunciare dei professionisti seri solo per giustificare il fallimento della propria carriera". E' dello stesso parere anche l'attrice russa Ksenia Rappoport che ha affermato: "Ormai pare diventato di moda incolpare qualcuno di molestie". Anche Claudia Gerini lo ha difeso: "Non riesco proprio a immaginare Tornatore mentre tenta di estorcere un bacio con la forza".