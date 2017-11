Molestie, Miriana Trevisan accusa Giuseppe Tornatore | Il regista: "Mai sfiorata"

La replica di Tornatore - Il regista ha replicato alle affermazioni della showgirl sostenendo di non averla "mai sfiorata". "Sono lusingato che una giovane donna si ricordi di me dopo tanti anni - ha aggiunto Tornatore - io rammento solo un incontro cordiale, pertanto respingo le insinuazioni mosse nei miei confronti riservandomi di agire nelle competenti sedi a tutela della mia onorabilità".



Il racconto di Miriana Trevisan - L'incontro con Tornatore, come racconta Miriana Trevisan a Vanity Fair, avviene nell'ufficio del regista, che si apprestava a girare "La leggenda del pianista sull'Oceano". "Era un appuntamento che mi aveva organizzato il mio agente. Non era un provino, ma un primo incontro. C'era una segretaria che mi accolse ma poi se ne andò".



L'appuntamento scorre normalmente, fino al momento dei saluti. Continua infatti la showgirl: "Rimanemmo soli. Dopo qualche tranquilla chiacchiera sul film, quando ci stavamo salutando, il regista mi chiese di uscire con lui quella sera per andare a mangiare una pizza. Io risposi che avevo già un impegno, lo ringraziai e mi alzai per andarmene. Lui mi segui fino alla porta, mi appoggiò al muro e cominciò a baciarmi collo e orecchie, le mani sul seno, in modo abbastanza aggressivo. Riuscii a sfilarmi e scappai via".