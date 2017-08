Francesca Michielin: "Sono un Vulcano di donna, non mi ferma più nessuno"

Sorride, Francesca Michielin . E' sempre stilosa, ma qualcosa è cambiato nel look. Più femminile . E' come se la cantante avesse deciso all'improvviso di sbocciare, di mostrarsi più donna e consapevole della sua bellezza e della sua arte ("La nonna finalmente è felice", ci racconta). Ventidue anni, una vittoria a X Factor , un Sanremo e un Eurovision , la cantante cambia pelle con il nuovo singolo " Vulcano " che anticipa l'album che uscirà in autunno. Guarda l' intervista video .



La incontriamo in un ristorante indiano del centro di Milano, uno simile a quello in cui - di notte - ha scritto parte della canzone e del nuovo disco. "E' un singolo di rottura perché è ritmatico, energico, esplosivo - prosegue - e di sicuro non è una cosa che ci si aspettava da me, ma non mi piace fare cose che le persone si aspettano, volevo dire qualcosa di vero, sincero, inedito, immediato, in modo diretto, qualcosa che avevo dentro, viscerale, qualcosa che esplode all'improvviso".

Dopo sei anni il carattere di Francesca è venuto fuori, come una lava incandescente. "Sono molto felice del mio percorso. Del passato bisogna sempre tenere qualcosa, ci credo molto e sono molto nostalgica... il vulcano è significativo perché vicino a Bassano del Grappa ci sono i Colli Euganei che una volta erano vulcanici, mi piaceva l'idea di provare ad accenderli".

La Michielin è cresciuta molto, l'impressione è che sia diventata finalmente donna: "Anche mia nonna la pensa così. Ma non ti svegli donna all'improvviso, è una cosa mentale, è una questione di maturità, di prendersi dei rischi, le donne nella nostra società non possono fare delle cose e io ho riflettuto molto su questo, è un po' il mio modo per raccontare che non mi voglio far fermare da nessuno".