Syria: "Orgogliosa di essere un'interprete al servizio della musica"

30 aprile 2017 12:00 Syria: "Orgogliosa di essere unʼinterprete al servizio della musica" Eʼ uscito "I0 + I0", album che raccoglie alcuni inediti e la registrazione del concerto per festeggiare i 20 anni di carriera, con tanti ospiti

Dal Festival di Sanremo al pop rock di Biagio Antonacci, da Jovanotti all'elettronica di Ayris passando per il teatro e il feeling con il rock. Il percorso di Syria è uno dei più variegati del panorama musicale italiano e ora viene celebrato in "I0+I0", album che alcuni dei i brani interpretati nel concerto evento "Vent’anni in una notte" più alcuni inediti. "Dopo tanto tempo sono ancora qui a fare musica, non potrei chiedere di più" dice lei.

Tutto è in quel titolo che gioca graficamente sull'ambiguità "io più io" o "10 più 10". Perché in questo album ci sono le diverse personalità di Syria espresse in una carriera che, a parte continui aggiustamenti di rotta, ha visto un prima un dopo, i primi dieci anni in un modo, e i secondi in un altro. "Credo di avere inciso in questi vent'anni più di 100 canzoni - sottolinea lei -. È una soddisfazione. In più l'ho fatto con la voglia di tentare strade sempre diverse. Sono un'interprete, mi metto al servizio della musica".



L'occasione per racchiudere questo percorso è stato il concerto al Teatro Grande di Brescia fatto l'anno scorso per celebrare il ventennale, che cadeva appunto nel 2016. In quell'occasione Syria ha avuto modo di presentare il meglio della sua carriera in una veste speciale, con un'orchestra di 50 elementi, e tanti ospiti (ma sarebbe meglio dire amici) accanto a lei: da Emma a Paola Turci, da Francesca Michielin a Noemi. Con anche qualche audiomessaggio particolare, come quello ricevuto da Mina... "E' stata un'emozione incredibile - dice lei -. Ho cercato dagli esordi di fare i miei passi essendo sempre più autonoma nelle mie decisioni. E questo è il risultato di oggi".