Fiorello, "polemica" social con Morandi: "Basta fare l'eterno ragazzo"

Gianni Morandi e Fabio Rovazzi hanno firmato il tormentone dell'estate 2017 con "Volare", ma la hit non è piaciuta a tutti. Via social, infatti, Fiorello se l'è presa con l'eterno ragazzo di Monghidoro: "Ci hai rovinato, non ci fai passare una vecchiaia serena. Non so che mangi tu in campagna ma calmati Gianni! Devi fare come gli altri della tua età... tipo Carlo Conti. E' anziano e fa l'anziano".