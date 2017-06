Gianni Morandi-Fabio Rovazzi, il playback infiamma il web

Doveva essere una sorpresa quella di Gianni Morandi sul palco dei Wind Music Awards al fianco di Fabio Rovazzi , ma il loro è un duetto che fa discutere. All' Arena di Verona hanno fatto coppia riproponendo la loro " Volare " ma sono stati subito bersagliati sul web. Il motivo? Il presunto playback , come dimostrano le telecamere che li hanno immortalati più volte fuori sincro.

Sui social i follower hanno subito fatto notare la "gaffe". Ma la risposta di Morandi su Facebook non si è fatta attendere. A Daniele, che come tanti ha scritto "ho visto la tua esibizione con Rovazzi... si vedeva che eri in playback!" con tanto di hastag #nnmifaivolare, il cantante ha replicato: "Caro Daniele, certo che ero in playback, non so più cantare... Un abbraccio"...