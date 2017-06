Fabio Rovazzi Iena speciale contro i selfie estremi

Fabio Rovazzi è diventato Iena per un giorno, per raccontare la pericolosissima moda dei selfie estremi che si sta diffondendo tra i giovanissimi. Un gioco con la morte per accaparrarsi qualche condivisione in più sui social, che in molti casi risulta fatale. E' il caso del ragazzo di Catanzaro travolto dal treno o di un'adolescente del Trevigiano precipitata dal tetto di una fabbrica, che se l'è cavata ma con parecchie ossa rotte.

Spesso i ragazzi vedono su internet le imprese al limite di atleti professionisti e decidono di imitarli. La meta più ambita per gli extreme selfie è Dubai, dove si trovano i grattacieli più alti del mondo. Rovazzi è volato negli Emirati Arabi per incontrare la coppia di russi Angela Nikolau e Ivan Kuznetsov, che almeno una volta al mese passano di qui per sfidare la gravità.



"Alcune volte ho paura di morire ma ci ho fatto l'abitudine. Ormai non sento più l'adrenalina quando vado sui tetti" ha spiegato lei. " Ho iniziato sette anni fa a Mosca e da cinque è divenatata la mia professione. Sul mio profilo Instagram pubblicizzo diversi prodotti" ha continuato, precisando poi che "all'inizio e alla fine dei video scrivo sempre che noi siamo professionisti e che per questo non devono imitarci".