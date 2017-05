Gianni Morandi, il nuovo tour è... per strada

Concertino a sorpresa per Gianni Morandi , che si è fermato a cantare "Scende la pioggia" con alcuni artisti di strada nel centro di Torino. L'esibizione, ripresa dai telefonini di centinaia di passanti curiosi, è subito finita su Instagram accompagnata dagli hashtag #nuovotour e #unbuonincasso. Alla fine della performance, infatti, Morandi ha invitato tutti i presenti a passare dalla "cassa" e a lanciare monetine nella custodia della chitarra.

Gianni si trovava a Torino per l'inaugurazione il festival cinematografico "Lavori in corto". Il film d'apertura della kermesse è infatti "Sognando Gianni Morandi" di Antonio Saracino. Realizzato dall'Associazione d'iDee di Bologna, il cortometraggio racconta la storia di un gruppo di ragazzi con la sindrome di Down che vogliono conoscere il loro idolo Gianni Morandi.