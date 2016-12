Dopo Ronaldo, anche Gianni Morandi si lancia in un "mannequin challenge"

Negli ultimi tempi, sta impazzando in Rete il fenomeno del "mannequin challenge" ossia la sfida del manichino. La regola del gioco consiste semplicemente nello stare in piedi immobili come congelati nelle azioni che si stavano facendo prima, ovviamente davanti ad uno smartphone. Non ha alcuna utilità o scopo preciso ma dal successo riscosso si vede che diverte molto i vip e non solo. Dopo le cliccatissime performance di Beyoncé e di Cristiano Ronaldo, è arrivato il turno anche per il cantante Gianni Morandi.