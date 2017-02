Terremoto, Gianni Morandi a Camerino con Cesare Bocci

Un saluto ai terremotati, il pranzo con gli studenti e un momento di musica live con i suoi brani più celebri, in compagnia dell'amico Cesare Bocci. Con un caschetto in testa, Gianni Morandi ha deciso di visitare i container abitati dagli sfollati del Maceratese: prima si è recato a Vallicelle per poi far visita al centro per disabili "Millecolori", infine alla mensa universitaria di Colle Paradiso.