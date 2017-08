David Bowie, per i 40 anni di "Heroes" arriva un picture disc in edizione limitata

“We can be Heroes, for ever and ever, What d'you say?”...il 23 settembre 1977 usciva in Gran Bretagna "Heroes" primo singolo estratto da uno degli album cult (il dodicesimo), secondo capitolo della cosiddetta "Berlin Trilogy", di David Bowie, "Heroes", appunto. Il prossimo 22 settembre per festeggiare il 40esimo anniversario dello storico brano verrà pubblicato da Parlophone il 45 giri picture in edizione limitata del disco del Duca Bianco, scomparso il 10 gennaio 2016.