David Bowie, Brixton gli vuole dedicare un monumento-saetta

A poco più di un anno dalla morte, Brixton , il sobborgo di Londra dove è nato, vuole realizzare un monumento per omaggiare David Bowie . L'opera in questione sarebbe un enorme riproduzione in 3D della saetta che adornava il volto del cantante sulla copertina di " Aladdin Sane ". Gli organizzatori stanno cercando di raccogliere i fondi per la realizzazione attraverso un sito web: l'obiettivo è 1,2 milioni di euro entro il 21 marzo.

A concepire l'opera d'arte è stato un gruppo di artisti che ha pensato di realizzare il celebre fulmine in una versione magnum: rosso e blu, come quello della copertina, sarebbe alto quanto un palazzo di tre piani. Se la raccolta fondi andasse a buon fine, il monumento verrebbe costruito a cinque vie di distanza da Stansfield Road, dove nacque Bowie.



In ogni caso Brixton ha già reso omaggio in passato al più celebre dei suoi cittadini: nel 2013 infatti l'australiano Jimmy C ha realizzato un dipinto (anche questo raffigurante Bowie in versione Aladdin Sane), che dai giorni successivi alla morte dell'artista è diventato una sorta di santuario permanente, sempre adornato da fiori portati dai fan.