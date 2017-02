E' David Bowie il trionfatore dell'edizione 2017 dei Brit Awards . Il cantante, morto il 10 gennaio del 2016, ha ricevuto in forma postuma il riconoscimento come miglior artista maschile dell'anno e quello per il miglior album, per " Blackstar ", lavoro pubblicato due giorni prima della sua morte. Emeli Sandé è stata incoronata come miglior artista donna, mentre il gruppo The 1975 come miglior band.

Serata di gala per la musica britannica. Una serata dal sapore dolce amaro perché se è stata una grande celebrazione dei migliori artisti britannici dell'anno, è stata anche dominata dall'assenza di alcuni di essi. Non solo il Bowie vincitore di due premi, ma anche George Michael, al quale è stato dedicato un toccante tributo dai Coldplay, che hanno eseguito "A Different Corner". Anche il contesto della serata parlava di una grande scomparsa, l'archistar Zaha Adid, che aveva disegnato la statuetta premio di questa edizione.



Due premi anche per Rag'n'Bone Man, che si è portato a casa quello della critica e quello per la miglior rivelazione. Il premio "Global Success Award" stato assegnato ad Adele, mentre quello per il singolo a "Shout Out To My Ex" di Little Mix. Come artisti internazionali sono stati premiati Drake per la sezione maschile e Beyoncé per quella femminile. Nella categoria "miglior video" sono stati premiati gli One Direction, per "History". Una serata di festa e celebrazione che ha visto, oltre alle premiazioni, grandi esibizioni sul palco, come quelle di Ed Sheeran, Katy Perry, Bruno Mars e Robbie Williams, che ha chiuso lo show.