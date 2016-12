Christina Aguilera, ecco "Change": un nuovo singolo dedicato alla strage di Orlando

"Mando amore e preghiere alle vittime e alle loro famiglie", scrive la Aguilera, "io voglio essere parte del cambiamento che deve avvenire in questo mondo per farlo". La canzone è disponibile in rete e in digital download. Il testo, scritto insieme a Fancy Hagood e Flo Reutter, recita: "Waiting on a change to set us free/ Waiting for the day that you can be you and I can be me" (ovvero: "Aspettando in un cambiamento che ci renda liberi, aspettando per il giorno in cui tu potrai essere tu e io potrò essere me").