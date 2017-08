26 luglio 2017 13:37 Charlize Theron: "La mia giovinezza è stata turbolenta a causa delle droghe" Lʼattrice ha confessato che allʼetà di ventʼanni fumava marijuana tutti i giorni appena sveglia. E aggiunge: "Ho preso pure ecstasy e cocaina"

Charlize Theron ha confessato di aver avuto un passato "turbolento" a causa delle droghe. L'attrice, ora dedita a una vita tranquilla, ha spiegato che intorno ai vent'anni, appena si svegliava, fumava "subito marijuana. Ad un certo punto non sono più riuscita a farlo: un giorno mi sono seduta sul divano e non riuscivo più a muovermi". La 41enne ha poi aggiunto: "Ho provato la cocaina e anche l'ecstasy. Non molta, ma l'ho presa".

Al programma radiofonico dell'americano Howard Stern, Theron ha spiegato di non aver più alcun rapporto con la droga: "Non posso più fumare erba perché divento immediatamente poco interessante, mi spengo e non voglio più parlare, non ho più nulla da dire". Solo "all'età di trent'anni ho capito che ne avevo avuto abbastanza: quando ne avevo venti, invece, pensavo che qualora avessi avuto dei figli mi sarei persa molte cose della vita. Ora, alla sera, vado a dormire alle nove meno un quarto e mi sveglio alle sei e mezza", ha concluso.

Theron e i suoi ruoli "movimentati"L'attrice, che vive insieme ai figli Jackson e August, prende dunque le distanze dalla sua giovinezza movimentata, ma non rinuncia sul set a ruoli tutt'altro che semplici. Per "Tully" - film in uscita nel 2018 in cui ha interpretato una madre (Marlo) con tre figli - la 41enne è "caduta in una forte depressione" perché dopo aver aumentato il proprio peso per recitare in quel ruolo, ha fatto molta fatica a dimagrire. "Ho temuto veramente per la mia salute. La mancanza di zuccheri mi ha fatto veramente star male. Ricordo di aver chiamato il dottore e di avergli detto che stavo morendo", ha detto a Variety.

Se per "Tully" il cambiamento fisico è stato per lei "davvero brutale, in tutti i sensi", anche nella sua ultima apparizione cinematografica in "Atomic Blonde" (in uscita il 17 agosto nelle sale italiane) non è stato tutto facile: l'allenamento per interpretare un agente segreto britannico le ha provocato due costole incrinate, due denti scheggiati e grossi problemi ai legamenti di un ginocchio. "Ho avuto il peggiore mal di denti della mia vita, e ho finito per doverne devitalizzare uno e togliere un altro", ha spiegato.