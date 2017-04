Charlize Theron confessa in tv: "Il bacio con Vin Diesel? Non è stato così bello"

"Con la mano sto spingendo la sua faccia contro di me, che è in linea con i nostri personaggi" ha poi chiarito "Lui è infatti innamorato di Letty, interpretata da Michelle Rodriguez, mentre io sono una ragazza fuori di testa che gli fa cose orribili. Mentre lo bacio se ne sta lì pietrificato, come un pesce morto. Stiamo confondendo fiction e realtà".



Una versione molto diversa da quella che aveva dato Diesel nell'intervista a "Usa Today", in cui aveva dichiarato orgoglioso: "Se penso che le sia piaciuto? Oddio sì! Un bacio non può mentire, le labbra non possono mentire. Era completamente coinvolta". L'attore si era spinto oltre, arrivando a a definirlo "il più grande momento del trailer".



Quale sia la verità su questo bacio la possono conoscere solo i diretti interessati, certo è che Vin Diesel non è stato un gentiluomo a vantarsene pubblicamente e si è così guadagnato una bella insufficienza (altrettanto pubblica) dalla Theron.