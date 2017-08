13 luglio 2017 10:43 Charlize Theron: "Troppi cambiamenti fisici per recitare, mi sono ammalata" Lʼattrice ha avuto un momento di depressione dopo il film "Tully", per il quale ha dovuto aumentare il proprio peso

Sono stati due anni particolarmente duri per Charlize Theron: in un'intervista a Variety, l'attrice 41enne ha spiegato di essere "caduta in una forte depressione" perché dopo aver aumentato il proprio peso per recitare nel film "Tully", ha fatto molta fatica a dimagrire. "Ho temuto veramente per la mia salute. La mancanza di zuccheri mi ha fatto veramente star male. Ricordo di aver chiamato il dottore e di avergli detto che stavo morendo".

Il dottore, cercando di tranquillizzarla, le ha spiegato che era difficile per una donna di 41 anni dimagrire velocemente. L'attrice, in effetti, ricorda nell'intervista che anche per il film "Monster" - grazie a cui ha vinto nel 2004 l'Oscar alla migliore attrice - ha dovuto prendere peso, ma poi è ritornata ad avere sin da subito una forma fisica smagliante: in quel caso, infatti, aveva quindici anni di meno ed era nel fiore della giovinezza.

Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" 1 di 24 Da video Da video Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 2 di 24 Twitter Twitter Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 3 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 4 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 5 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 6 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 7 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 8 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 9 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 10 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 11 di 24 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 12 di 24 Italy Photo Press Italy Photo Press Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 13 di 24 Italy Photo Press Italy Photo Press Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 14 di 24 Italy Photo Press Italy Photo Press Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 15 di 24 Italy Photo Press Italy Photo Press Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 16 di 24 Da video Da video Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 17 di 24 Da video Da video Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 18 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 19 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 20 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 21 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 22 di 24 LaPresse LaPresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 23 di 24 Ap/Lapresse Ap/Lapresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. 24 di 24 Ap/Lapresse Ap/Lapresse Charlize Theron: "Dopo Tully sono caduta in depressione: non riuscivo più a dimagrire" L'attrice, per recitare nel film in uscita nel 2018, ha dovuto prendere peso. In seguito, si è "profondamente ammalata" perché non riusciva a ritornare al proprio peso forma. "Ho chiamato il dottore e gli ho detto che stavo morendo", ha detto in un'intervista a Variety. leggi dopo slideshow ingrandisci

Se, dunque, per recitare in "Tully" - che arriverà nei cinema nel 2018 - il cambiamento fisico è stato per Theron davvero "brutale, in tutti i sensi", anche nella sua ultima apparizione cinematografica in "Atomic Blonde" non è stato tutto facile. L'allenamento per interpretare il ruolo di un agente segreto britannico le ha provocato due costole incrinate, due denti scheggiati e grossi problemi ai legamenti di un ginocchio. "Ho avuto il peggiore mal di denti della mia vita, e ho finito per doverne devitalizzare uno e togliere un altro", ha spiegato. Insomma, un momento davvero complicato per Charlize.