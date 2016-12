Charlize Theron ingrassa di 15 chili per il nuovo film

Rotolini in vista e viso arrotondato per Charlize Theron, che è ingrassata di ben 15 chili per esigenze di copione. L'attrice si trova a Vancouver per le riprese del film "Tully" ed è stata pizzicata sorridente e perfettamente a suo agio nelle nuove forme. Del resto la diva è abituata alle trasformazione choc. Dalla guerriera senza braccio di "Mad Max" alla omicida di pluriomicida di "Monster", per lei ogni ruolo è una nuova sfida.