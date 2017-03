In un mix tra spionaggio, sensualità e ferocia. L’agente Charlize Theron è pronta a tutto pur di salvare la pelle in una missione impossibile. E' stato lanciato il trailer ufficiale italiano di " Atomica Bionda ", un thriller di azione di David Leitch a ritmo serratissimo con protagonista il premio Oscar, James McAvoy, John Goodman, Til Schweiger, Eddie Marsan, Sofia Boutella e Toby Jones.

La storia è tratta dalla graphic novel "The Coldest City" di Anthony Johnson. L’agente Lorraine Broughton (Theron) inviata da sola a Berlino per consegnare un prezioso dossier fuori dalla Città destabilizzata, si allea con l’ufficiale governativo David Percival (McAvoy) per districarsi nel più letale gioco di spie.