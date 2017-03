Charlize Theron, troppa azione sul set: "Mi sono rotta due denti"

Charlize Theron si è calata troppo nella parte di spia e si è rotta due denti sul set del film d'azione " Atomica bionda ". Lo ha rivelato la stessa attrice durante un dibattito che ha fatto seguito alla prima del film al "South by Southwest Film Festival" di Austin in Texas. La Theron ha spiegato che dopo la scena di collutazione i suoi denti sono in pessime condizioni e dovrà operarsi.

Nel film, che in Italia uscirà ad agosto, l'attrice non ha usato una controfigura, ma è stata lei stessa a cimentarsi nelle scene d'azione. "Gli dicevo (al regista David Leitch) faremo finta vero? E David 'no, in realtà scaraventerai per aria davvero grossi ceffi' ".



In "Atomica bionda" la diva interpreta Lorraine Broughton, una spia inglese alle prese con una missione impossibile nel contesto esplosivo della Berlino di fine anni Ottanta, a un passo dal crollo del Muro e dell'impero sovietico.