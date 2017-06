Carla Bruni, il ritorno con una cover di "Enjoy the Silence"

Fin dalla sua giovinezza, Carla ha raccolto una collezione di brani romantici senza tempo, canzoni pop legate a persone, momenti o luoghi, quel genere di dischi, ha raccontato la stessa ex première dame che "sono stati amore a prima vista, o come dicono i francesi a coup de foudre". Tutte le cover raccolte in questo album sono state “ritoccate” con quel tocco francese impossibile da non riconoscere, che cerca di trovare una nuova vita in bilico tra una nuova sensualità e l’appeal del brano originale.



La Bruni è tornata dopo 4 anni di silenzio. Ha esordito con il suo primo album "Quelqu’un m’a dit (Someone Told Me) nel 2002. Dopo quel disco ha pubblicato altri 3 album, "No Promises" (2007) che conteneva adattamenti di poesie di grandi autori inglesi, “Comme si de rien n’était” (As If Nothing Happened) nel 2008 e “Little French Songs” nel 2013.