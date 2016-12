Sconfitta di Sarkozy, Carla Bruni su Instagram: "Anche i migliori perdono, bravo mon amour, sono fiera di te"

Dopo la dura sconfitta del marito, Nicolas Sarkozy , uscito di scena alle primarie dei Républicains in Francia, interviene la ex première dame Carla Bruni per consolare il consorte, a cui rivolge il suo messaggio di solidarietà: "A volte i migliori perdono. Bravo mon amour, sono fiera di te".

La Bruni lo ha scritto su Instagram dopo l'esito particolarmente pesante per l'ex presidente francese al primo turno delle consultazioni, allegando sul social network una foto color seppia di Sarkozy con tre emoticon, tra le quali un cuore rosso.



Dalla platea delle primarie, Sarkozy ha lanciato il suo commosso addio. "E' tempo per me - ha detto - di cominciare una vita con più passioni private e meno passioni pubbliche". E ha aggiunto: "Francese sono e francese resto, tutto quello che riguarda la Francia mi toccherà sempre nel profondo del cuore". E ha concluso: "Nessuna amarezza, nessuna tristezza", dopo aver per anni ha dominato la scena politica della Francia, mentre si appresta, questa volta molto probabilmente davvero, a cambiare vita.