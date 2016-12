Primarie per la destra francese, flop di Sarkozy che ammette la sconfitta: "Ora cambio vita"

Gli elettori della destra francese, chiamati a scegliere il loro candidato alla corsa all'Eliseo della primavera 2017, hanno detto no a Nicolas Sarkozy. L'ex presidente si è fermato al 21,4% delle preferenze. Al secondo turno di domenica prossima vanno invece due ex premier, Francois Fillon (43,9%) e Alain Juppé (27,9%). E Sarkò, riconoscendo la sconfitta, ha annunciato che voterà Fillon e che cambierà vita.

Sarkozy: "Al secondo turno voterò Fillon" - "Francois Fillon è colui che ha capito meglio di tutti le sfide che si presentano alla Francia. Voterò per lui al secondo turno": così Nicolas Sarkozy ha riconosciuto la sconfitta alle primarie. "Non sono riuscito a convincere una maggioranza di elettori. Rispetto questa scelta. Mi congratulo con Fillon e Juppé, due personalità di grande spessore che onorano la Francia".



"Da ora più passioni private e meno pubbliche" - "E' tempo per me di cominciare una vita con più passioni private e meno passioni pubbliche", ha poi aggiunto, visibilmente commosso. Nel lungo discorso Sarkozy ha ringraziato anche la moglie Carla Bruni e i figli. "Francese sono e francese resto, tutto quello che riguarda la Francia mi toccherà sempre nel profondo del cuore. Nessuna amarezza, nessuna tristezza", ha concluso.