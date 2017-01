Carla Bruni, debutto su Instagram in topless

E' sbarcata su Instagram solo qualche giorno fa con immagini sexy e nostalgiche. Carla Bruni, ex top model, per il suo debutto scende in campo a suon di curve. Nel giro di poco tempo conta più di 10mila follower. Merito degli scatti selezionati: i suoi topless, immortalati nel 1992 da Helmut Newton sono una vera opera d'arte.

Si presenta sul social come una principiante del web, ma garantisce che a farà del suo meglio per migliorare. E infatti, capiti i primi meccanismi, la Bruni pubblica uno scatto in bianco e nero in cui posa in topless vicino al fratello. "Gioventù di miele. Io e mio fratello Virginio, nel 1992 a Capo Negro, fotografati dal grande Helmut Newton", commenta Carla.

L'ex top model posta anche uno scatto di quando, a ventiquattro anni, metteva a nudo tutta la sua bellezza con un gatto nero tra le braccia.

Con le immagini di Newton ha voluto rendere omaggio al grande fotografo con cui "ho avuto "l'onore di lavorare", sottolinea la moglie di Nicolas Sarkozy. Bellissima e naturale, ai tempi, la Bruni calcava tutte le passerelle del mondo con grande eleganza. Da anni si dedica alla musica, ma si sa... il primo amore non si scorda mai.