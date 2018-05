Calcutta, il nuovo disco punta a diventare un "Evergreen" del pop italico

Per stare al gioco del cantautore di Latina, con questo disco si lascia alle spalle Mainstream e i brani meteora per mettere nell’obiettivo ideale l’evergreen, il classico intramontabile. La copertina lo fotografa in una dimensione lontana dalla mitologia della musica contemporanea in un isolamento solipsistico. Nelle dieci tracce cerca quindi di restare sempreverde, con semplicità e surrealismo, con frasi e ritornelli come "La nebbia nei risvolti", "Mangio il buio col pesto", "E' un sacco che non te la prendi, un sacco che non mi offendi", "Sento il cuore a mille", "Ué deficiente". Calcutta continua a rimanere in bilico tra serietà e presa in giro.



Spesso, per il suo successo crescente è stato messo sotto una lente di ingrandimento, per cercare dei significati a tutti i costi ai suoi testi e canzoni. Forse "Non c'è nulla capire" come cantava de Gregori e come lo stesso Edoardo D'Erme ha dichiarato.



Rimane comunque un rappresentante unico, distinto, personale (e ben diverso dai vari Cosmo, The Giornalisti, Brunori, ma anche Cremonini) di questo fantomatico "pop it" nato di questi tempi.



Per il precedente album la presentazione del disco aveva incluso un giro nei minimarket, ora per il nuovo “Evergreen” il cantautoredi Latina Calcutta ha pensato all’Autogrill. invitando i fan il 30 maggio all’area di servizio Prenestina Ovest dove canterà le nuove canzoni, chitarra e voce. Per l'estate sono previsti due eventi, particolari e spiazzanti: il primo allo stadio Comunale di Latina, il 21 luglio; l'altro all'Arena di Verona, il 6 agosto.