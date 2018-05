Quale sarà la canzone dell'estate? Sfida tra Sfera-Ghali e Fedez-J-Ax

Con la bella stagione arriva il momento di fare i conti con il tormentone dell'estate. Gli ultimi tempi hanno visto spadroneggiare in classifica rap e trap e perfettamente il linea con questo mood, la sfida quest'anno vedrà opposti Sfera Ebbasta e Ghali con "Peace & Love" e Fedez e J-Ax con "Italiana" . Le due coppie hanno un pubblico diverso, sono partiti alla pari, diffondendo quasi in contemporanea nella rete e in radio i loro singoli, ma chi vincerà?

Partono probabilmente con un leggero vantaggio i due "Comunisti col Rolex", che nell'ultimo anno hanno ampliato l'audience, portandosi a casa un triplice strato di generazioni costituita da bambini, ragazzi e adulti. Oltretutto la scorsa estate "Vorrei ma non posto" non ha avuto rivali, mentre il brano della coppia d'oro del rap fungerà da addio artistico.



Da una parte "Peace & Love" ha un beat (di Charlie Charles) incalzante mentre dall'altra "Italiana" è ancora una volta portatrice di un ritornello difficile da togliersi dalla testa.



Oltre le classifiche estive, la sfida si giocherà anche sui palchi, se Sfera Ebbasta continua a inanellare sold out nelle date del suo "Rockstar Tour" partito in aprile, Fedez e J-Ax attendono la finale di San Siro, il 1 giugno, mentre Ghali ha appena annunciato le prossime date che lo porteranno lungo al penisola in autunno.