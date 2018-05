Lo Stato Sociale dopo Sanremo, un nuovo singolo e un tour estivo

Tra coriandoli, palloni, karaoke, trovate e sorprese estemporanee promettono per ogni concerto "due ore suonate, con un sacco di roba da cantare e da vedere e una struttura importante". In conferenza stampa hanno parlato ovviamente del dopo-Sanremo e del passaggio necessario a un nuovo tipo di popolarità, che "è cresciuta, ma in realtà era già in atto e quindi ci eravamo già allenati ad affrontarla". Hanno tranquillizzato tutti: "Ma non ha causato un cambiamento radicale in noi. Continuiamo a essere noi stessi, siamo sempre aperti a molte cose, a molte forme espressive".



Dopo la fortunata accoglienza di "Una vita in vacanza" hanno cercato di "far sgonfiare la mega attenzione che ci aveva assediati subito dopo l’evento, riappropriarci delle nostre esistenze e seguire lo sviluppo di alcuni impegni personali che ciascuno di noi cinque ha dentro e fuori Lo Stato Sociale". E poi raccontano: "Avevamo bisogno di allentare un po' la tensione. Perciò per prima cosa siamo tornati alle origini con qualche piccola data in Spagna".



I cinque rivelano anche una crisi avvenuta nel 2017, affrontata e superata: "La centrifuga di Sanremo ha messo alla prova un nuovo sistema per stare insieme". A chi chiede se sono al lavoro su nuovo materiale in vista magari di un disco dicono che fanno un costante lavoro di produzione di canzoni, "Ma non abbiamo un programma su uscite future".



Le date del tour

8/6 Carroponte (MI)

4/7 Sherwood Festival - Padova

11/7 Flower Festival - Collegno (TO)

13/7 Rock in Roma - Ippodromo Le Capannelle

14/7 Eremo - Molfetta (BA)