Da Gianna Nannini (in stampelle per l’infortunio alla gamba) al vincitore del Festival di Sanremo Ermal Meta . E ancora Max Gazzè e Carmen Consoli , Fatboy Slim , Sfera Ebbasta , Ultimo , Francesca Michielin e Lo Stato Sociale . Sono stati i protagonisti del concertone romano del Primo Maggio promosso da Cgil, Cisl e Uil e dedicato quest'anno al tema della sicurezza. In conduzione Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi , leader de Lo Stato Sociale.

Roma, Concertone Primo maggio: sul palco Ambra Angiolini e Lo Stato Sociale, Ultimo e Gianna Nannini Ansa 1 di 56 Ansa 2 di 56 Ansa 3 di 56 Ansa 4 di 56 Ansa 5 di 56 Ansa 6 di 56 Ansa 7 di 56 Ansa 8 di 56 Ansa 9 di 56 Ansa 10 di 56 Ansa 11 di 56 Ansa 12 di 56 Ansa 13 di 56 Ansa 14 di 56 Ansa 15 di 56 Ansa 16 di 56 Ansa 17 di 56 Ansa 18 di 56 Ansa 19 di 56 Ansa 20 di 56 Ansa 21 di 56 Ansa 22 di 56 Ansa 23 di 56 Ansa 24 di 56 Ansa 25 di 56 Ansa 26 di 56 Ansa 27 di 56 Ansa 28 di 56 Ansa 29 di 56 Ansa 30 di 56 Ansa 31 di 56 Ansa 32 di 56 Ansa 33 di 56 Ansa 34 di 56 Ansa 35 di 56 Ansa 36 di 56 Ansa 37 di 56 Ansa 38 di 56 Ansa 39 di 56 Ansa 40 di 56 Ansa 41 di 56 Ansa 42 di 56 Ansa 43 di 56 Ansa 44 di 56 Ansa 45 di 56 Ansa 46 di 56 Ansa 47 di 56 Ansa 48 di 56 Ansa 49 di 56 Ansa 50 di 56 Ansa 51 di 56 Ansa 52 di 56 Ansa 53 di 56 Ansa 54 di 56 Ansa 55 di 56 Ansa 56 di 56 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Lo Stato Sociale ha aperto, alle 15 in punto, il tradizionale Concertone del Primo maggio in piazza San Giovanni, a Roma. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano "Mi sono rotto il c....", in una versione rivista e corretta. Gremita la piazza romana, alla quale si può accedere solo attraverso 4 varchi controllati dalle forze dell'ordine: ingresso consentito ad un massimo di 30mila persone. In serata Piazza San Giovanni si è infiammata quando, seduta sul trono come una "regina del rock", è arrivata Gianna Nannini. La rocker senese è partita con "Dio è morto", quindi "Fotoromanza", l'ultima hit "Fenomenale". E poi un'incertezza con "Sei nell'anima", quando la cantante è stata costretta a ricominiciare. leggi tutto

Gremita la piazza romana, alla quale l'accesso è stato garantito solo attraverso 4 varchi controllati dalle forze dell'ordine, così da far passare un massimo di 30mila persone. In serata Piazza San Giovanni si è infiammata quando, seduta sul trono come una "regina del rock", è arrivata Gianna Nannini. La rocker senese è partita con "Dio è morto", quindi "Fotoromanza", l'ultima hit "Fenomenale". E poi un'incertezza con "Sei nell'anima", quando la cantante è stata costretta a ricominiciare. Molto intenso il set di Carmen Consoli, che ha proposto i suoi brani in versione acustica, come nell'ultimo tour. Max Gazzè invece ha portato sul palco con l'orchestra la sua ultima, ambiziosa, opera, "Alchemayda". E poi ancora Le Vibrazioni e ovviamente Lo Stato Sociale.



Ma questa è stata indubbiamente l'edizione della nuova generazione. Mai come quest'anno sul palco si sono visti tanti esponenti delle nuove leve della musica italiana. Dai rapper (Sfera ebbasta, Nitro, Gemitaiz), ai cantautori (Mirkoeilcane), dal mondo dell'indie (Ministri, Gazzelle, Zen Circus) passando per esponenti trasversali che vanno dal cantautorato alla dance e all'elettronica, come Francesca Michielin e Cosmo. Quest'ultimo, alla fine della sua esibizione, si è gettato nel pubblico, tra l'incredulità e la preoccupazione della sicurezza e dei due conduttori. Cosmo si è fatto trasportare dall'onda delle mani del pubblico per un paio di minuti.



C'è stato spazio anche per una piccola polemica sui diversi concerti organizzati da qualche anno in occasione della festa dei lavoratori. "Il primo maggio è uno solo, la competizione tra 'primi maggi' è la cosa più stupida che ci possa essere. Questo e' il saluto di questa piazza a Taranto": cosi Ambra e Lodo Guenzi da piazza San Giovanni si sono collegati idealmente con Taranto. "Lì ci sono tanti miei amici e colleghi", ha aggiunto Lodo.