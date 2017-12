Biancaneve compie 80 anni: è stata la prima principessa Disney

Biancaneve compie 80 anni e si festeggia il “compleanno” della prima principessa della Disney , protagonista insieme ai sette nani del primo lungometraggio e primo film di animazione completamente a colori. Snow White ad the Seven Dwarfs venne proiettato in anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angeles il 21 dicembre 1937, poi distribuito negli Usa il 4 febbraio 1938.

Al suo esordio fece un enorme successo, in Italia e nel mondo ed è ancora oggi uno dei film d'animazione tra i più redditizi della storia americana. Molti sono stati gli adattamenti, mentre si lavora al rilancio in formato live action. Il giovane Walt Disney colpito dalla storia dei fratelli Grimm che comprese le potenzialità e decise di investire in questo film investendo tutto quello che aveva. Aveva ragione perché con Biancaneve creò le basi del suo impero. Venne realizzato in tre anni utilizzando due milioni di illustrazioni.



Premiato con un Oscar speciale, consegnato da Shirley Temple a Walt Disney, il film ottenne, oltre alla tradizionale statuetta, anche altri sette Academy Award in miniatura. Biancaneve è stato restaurato nel 2001, per il centenario di Walt Disney, sotto la supervisione di Frank Thomas e Ollie Johnston. "Lavorare con Walt Disney non era facile - raccontò Frank Thomas - : era lui che aveva il progetto in mente, non c'era nulla di scritto... Aveva idee geniali e spesso era insopportabile, ma è a lui che si deve se Biancaneve è ancora nella memoria della gente a decenni di distanza".