Milano, le principesse Disney in mostra al Museo del Fumetto

La mostra - La mostra Sogno e avventura: 80 anni di principesse nell’animazione Disney propone un percorso variegato pensato per soddisfare sia il pubblico adulto che quello più giovane. Grazie a pannelli illustrati dedicati a ogni principessa, è possibile scoprire la storia della sua genesi, dalla fiaba originale all’adattamento Disney. L’esposizione permette, inoltre, a grandi e bambini di scoprire come nasce un film d’animazione e come sono cambiate le tecniche in ottanta anni, dai disegni a mano di Biancaneve e i Sette Nani al digitale di Disney Frozen, passando per le incredibili sperimentazioni di capolavori assoluti come La Bella addormentata nel bosco (la cui lavorazione durò ben otto anni), La Sirenetta, La Bella e la Bestia e Rapunzel.



Un viaggio nella storia dell’animazione - Si tratta, insomma di un vero e proprio viaggio all’interno della storia dell’animazione: si parte dal rotoscopio - grazie al quale, nel 1937, i disegnatori ricalcavano i personaggi riprendendo attori veri al fine di rendere più credibili i movimenti dei personaggi - fino alle recenti tecniche digitali, che hanno permesso la realizzazione della folta chioma di riccioli rossi ribelli che rende simpaticissima Merida, protagonista di Ribelle – The Brave o il ghiaccio in Disney Frozen. L’evoluzione tecnica viene spiegata da pannelli illustrati e video con i making of dei vari film. Non solo. Grazie alla collaborazione del museo AniMa e Accademia Nemo di Firenze, si potranno, inoltre, ammirare pezzi unici come disegni originali realizzati nel 1937 per la lavorazione di Biancaneve e i Sette Nani, uno storyboard originale realizzato per La Bella e la Bestia (per spiegare che un film viene prima disegnato quasi a fumetti e poi realizzato in animazione) e perfino alcuni schizzi originali che mostrano Belle e la sirenetta Ariel ancora in fase di studio, non ancora perfettamente disegnate in quello che è il loro aspetto definitivo.



Gli 80 anni di Biancaneve e i Sette Nani - Grande spazio è dedicato alla celebrazione del film Biancaneve e i Sette Nani che compie 80 anni. Oltre a preziosi disegni originali realizzati nel 1937 per la lavorazione del film, viene esposto un rarissimo manifesto cinematografico del 1938 proveniente dalla collezione di Giovanni Bonifacci e i giornali americani dell’epoca che promuovevano l’uscita del film pubblicando le strisce della versione a fumetti disegnata da Hank Porter. E poi le numerose edizioni con cui il film ha raggiunto le case di tutto il mondo, dai rari Super 8 da proiettare ai blu-ray, fino alle versione sonore su disco e libri illustrati.



La mostra, realizzata grazie alla collaborazione di The Walt Disney Company Italia, sarà visitabile dal 14 ottobre al 25 febbraio presso WOW Spazio Fumetto (Viale Campania 12) tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 15.00 alle 20.00. Ingresso 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto).