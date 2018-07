Beyoncè e Jay Z "navigano" nel lusso: le foto dello yacht da mille e una notte

Un salone di bellezza, un cinema, la piattaforma per l'atterraggio di elicotteri e poi campo da basket e piscina multi-livelli...:“Il super yacht Kismet è stato creato per essere uno delle più spettacolari e lussuose navi disponibili a noleggio”. Così recita il sito che lo mette a disposizione. Beyoncé e il marito Jay-Z non ci hanno pensato due volte e l'hanno voluto per le loro vacanze con approdo a Capri, con figli e "servitù" a seguito.