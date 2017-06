Beyoncè, ecco la villa da 400mila euro al mese, dove trascorrerà l'estate con i gemelli appena nati

Si chiama La Villa Contenta e comprende anche un un roseto con oltre 1.000 cespugli di fiori, una zona desertico-paesaggistico e un campo da tennis con tanto di piattaforma di osservazione, un 'Natatorium' - o casa piscina - e un complesso di alloggi per il personale. Pare anche che all'interno della tenuta siano presenti moltissimi oggetti da museo, come uno specchio Chippendale, lampadari del 18° secolo scolpiti in ametista e cristallo e, accanto alla porta d'ingresso, il busto con una testa di leone di 2.500 anni, scoperto alle pendici del Vesuvio in Italia. E poi ancora un solarium, una sala da biliardo con il tavolo in legno di pino e bambù inglese, una sala da pranzo che può ospitare fino a 24 persone con mobili antichi Giorgio III e soffitto in calcare, una master suite per lui e una per lei al piano di sopra con bagno privato, una biblioteca con un camino in marmo, una sala multimediale con uno schermo gigante e una 'cucina rustica" ideale per uno chef privato..



Tra i vicini di casa? Halle Berry, Caitlyn Jenner, Barbra Streisand, Pamela Anderson e Julia Roberts, i quali vivono circa a due miglia lungo la costa nei pressi di Point Dume - vicino alla spiaggia dove è stato girato la serie televisiva originale BayWatch.