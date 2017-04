Beyoncé, star social che vale oro: 1 milione di dollari a post

Molti i fattori che concorrono a render Quuen B una vera divinità social, con il maggior valore economico presente nei social, nonostante sia solo al 22° posto nella classifica delle persone più seguite sul Web (1417 post totali e oltre 98 milioni di follower). Tra questi il numero di follower, ma soprattutto il numero di persone raggiunte dai post e il loro coinvolgimento. "Il fatto che pubblichi poche cose, ma esclusive e molto curate fa impazzire il suo pubblico. Oggi meno, significa davvero di più", ha detto Frank Spadafora direttore di D'Marie. La popolarità della cantante è stata messa in evidenza all'inizio dell'anno, quando attraverso Instagram ha annunciato di essere incinta di due gemelli. Il post ha raggiunto 6 milioni e 335mila 'like' in appena otto ore, rompendo il record precedente del post più popolare del sito e rendendolo il post più cliccato di sempre su Instagram. Scalzata Selena Gomez dalla vetta i cui post "solo" 775,000 dollari.



Sempre molto attiva su Instagram qualche giorno fa ha "commosso" i suoi fan con un video e dei post dedicati al marito Jay Z in occasione del loro nono anniversario di matrimonio. Nel video, in cui rivisita il suo brano del 2015 "Die With You" in versione acustica piano e voce, appaiono le immagini della coppia in vacanza sullo yacht, sull'aereo privato, a casa a fumare sigari...