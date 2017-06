Jay Z festeggia l'arrivo dei gemelli con un nuovo album

L'annuncio dell'uscita del nuovo album è stato accompagnato da un breve video in cui si vede l'attore premio Oscar Mahershala Ali che veste i panni di un pugile. 'Letter to my dad that I never wrote, Speeches I prepared that I never spoke, Words on a paper that I never read, Prose is never penned, they stayed in my head' (Le lettere a mio padre che non ho mai scritto, le parole su carta che non ho mai letto, la prosa che non ho mai composto, sono rimasti nella mia testa) - rappa Jay Z nella clip.



'4:44' esce quattro anni dopo l'ultimo album 'Magna Carta Holy Grail'. Di recente Jay Z è entrato nella storia per essere stato il primo rapper a entrare nel Songwriters Hall of Fame, il museo virtuale dedicato ai più importanti autori di canzoni dell'industria musicale statunitense. A rendergli omaggio è stato addirittura l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. In un video messaggio proiettato durante la cerimonia che si e' svolta a New York Obama ha detto che lui e Mr Carter si capiscono.