Avicii, esclusa la pista criminale per la sua morte

"Confermiamo che non si valuta alcuna pista criminale per la morte di Avicii", riferisce ad Afp una fonte della polizia dell'Oman. "Abbiamo tutte le informazioni e i dettagli relativi alla morte e a questo incidente", continua, aggiungendo tuttavia che la polizia dell'Oman non rilascerà alcuna dichiarazione pubblica sul caso. Ad annunciare la morte di Avicii era stato ieri il suo agente, che non aveva pero' precisato le cause. Secondo alcune notizie, il dj era in Oman in vacanza. Avicii era uno dei dj di maggior successo al mondo, ma a fine 2016 si era ritirato dalle scene. Negli ultimi anni aveva parlato più' volte pubblicamente dei suoi problemi di salute, compresa una pancreatite, dovuta in parte all'uso eccessivo di alcol.