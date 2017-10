Mtv European Music Awards, Taylor Swift contro tutti: la stella pop punta al cappotto

Taylor contro tutti. Alle spalle della stellina del pop solo uomini. La Swift concorre per Best Artist, Best Look, Best Pop e Best Video: ha insomma la possibilità di fare cappotto con le categorie più importanti a parte quella dedicata alle canzoni. Nella categoria Best Song le canzoni che hanno caratterizzato l'estate che ci siamo lasciati alle spalle ci sono tutte, da "Despacito" a "Shape Of You" passando per "Rockabye". In campo italiano il premio per il Best Italia Act sarà conteso da Ermal Meta, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Thegiornalisti e Tiziano Ferro.



L'elenco completo delle nomination.



BEST SONG: Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie - "Rockabye"; DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller - "Wild Thoughts"; Ed Sheeran - "Shape of You"; Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber - "Despacito (Remix)"; Shawn Mendes - "There's Nothing Holdin' Me Back".



BEST ARTIST: Ariana Grande; Ed Sheeran; Kendrick Lamar; Miley Cyrus; Shawn Mendes; Taylor Swift.



BEST LOOK: Dua Lipa; Harry Styles; Rita Ora; Taylor Swift; Zayn.



BEST NEW: Dua Lipa; Julia Michaels; Khalid; Kyle; Rag'n'Bone Man.



BEST POP: Camila Cabello; Demi Lovato; Miley Cyrus; Shawn Mendes; Taylor Swift.



BEST VIDEO: Foo Fighters - "Run"; Katy Perry ft. Migos - "Bon Appètit"; Kendrick Lamar - "HUMBLE"; KYLE ft. Lil Yachty - "iSpy"; Taylor Swift - "Look What You Made Me Do".



BEST LIVE: Bruno Mars; Coldplay; Ed Sheeran; Eminem; U2.



BEST ELECTRONIC: Calvin Harris; David Guetta; Major Lazer; Martin Garrix; The Chainsmokers.



BEST ROCK: Coldplay; Foo Fighters; Royal Blood; The Killers; U2.



BEST HIP HOP: Drake; Eminem; Future; Kendrick Lamar; Post Malone.



BEST ALTERNATIVE: Imagine Dragons; Lana Del Rey; Lorde; The xx; Thirty Seconds To Mars.



BIGGEST FANS: Ariana Grande; Justin Bieber; Katy Perry; Shawn Mendes; Taylor Swift.



BEST PUSH: Hailee Steinfeld; Jon Bellion; Julia Michaels; Kacy Hill; Khalid; KYLE; Noah Cyrus; Petite Meller; Rag'n'Bone Man; SZA; The Head And The Heart.



BEST WORLD STAGE: Steve Aoki - Live from Isle of MTV Malta 2016; Kings of Leon - Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016; Tomorrowland 2017; DNCE - Live from Isle of MTV Malta 2017, The Chainsmokers - Live from Isle of MTV Malta 2017; Foo Fighters - Live from Barcelona, Spain 2017.



BEST ITALIAN ACT: Ermal Meta; Fabri Fibra; Francesco Gabbani; Thegiornalisti; Tiziano Ferro.