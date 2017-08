14 agosto 2017 10:33 "Teen Choice Awards 2017": trionfano Harry Styles e Ariana Grande Il componente dei One Direction è il miglior artista maschile, mentre tra le donne vince la stellina americana. Premi anche per Miley Cyrus, Bruno Mars, Beyoncé, Ed Sheeran, Maroon 5 e Fifth Harmony

Sono stati assegnati i premi dei "Teen Choice Awards 2017": al Galen Center di Los Angeles, nella notte tra il 13 e il 14 agosto, il miglior artista maschile è risultato Harry Styles, mentre tra le donne trionfa Ariana Grande; statuette anche per Maroon 5 (nella categoria Decade Award) e Fifth Harmony (miglior gruppo). Assenti Miley Cyrus e Bruno Mars, che hanno però vinto rispettivamente l'Ultimate Choice Award e il Visionary Award.

Tra gli altri, da segnalare il successo di Beyoncé come miglior cantante R'n'B/Hip Hop e l'ennesima vittoria di Harry Styles come miglior artista rock. Per quanto riguarda le canzoni più belle, il premio nella categoria uomini è andato a "Slow Hands", brano di Niall Horan (componente dei One Direction), mentre tra le donne vince Camila Cabello con i ritmi pop-dance di "Crying in the Club". Tra i gruppi, altro successo per le Fifth Harmony per la loro "Down" (realizzata in featuring con Gucci Mane).

La migliore canzone pop è di Ed Sheeran ("Shape of You), mentre per il genere country il più bel brano è di Sam Hunt ("Body Like a Back Road"). "I'm the One" di DJ Khaled è risultata ai Teen Choice Awards la migliore composizione di R'n'B/Hip Hop, così come "Despacito" di Luis Fonsi e Daddy Yankee nella categoria Latin. "Believer" degli Imagine Dragons è il miglior pezzo rock, mentre nella sezione Dance trionfano i Major Lazer con "Know No Better".