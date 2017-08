VMA 2017, Kendrick Lamar stravince, la Klum osa, la Jackson commuove tutti

Lamar vince, con "Humble" per il video dell’anno, i migliori effetti speciali, la migliore direzione artistica, la miglior regia, la migliore fotografia e il miglior video hip hop. Migliore artista dell'anno è invece Ed Sheeran , miglior coreografia quella di "Fade" di Kanye West . Tra i momenti più "toccanti" della kermesse il discorso di Pink, vincitrice del Michael Jackson Vanguard Award, alla figlia di 6 anni, Willow presente in sala: "Qualche tempo fa mi ha detto di credere di essere la bambina più brutta del mondo, con quel taglio di capelli si vedeva come un maschietto". "Noi non cambiamo. Prendiamo la sabbia, prendiamo la conchiglia e creiamo una perla. E aiutiamo gli altri a cambiare in modo tale che possano vedere molti più generi di bellezza. Tu sei bellissima e io ti amo". Grandi performance sul palco a partire da quella di Lamar, che ha dato il via alla cerimonia, cantando "Dna" e "Humble" e poi Katy Perry, che ha promosso il suo ultimo album, "Witness", cantando insieme a Nicki Minaj il singolo "Swish swish", Ed Sheeran , che si è esibito insieme a Lil Uzi Vert sulle note di "Shape of you" e di "Xo tour lif3". Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars ha prima omaggiato Chester Bennington dei Linkin Park e poi ha suonato il nuovo singolo, "Walk on water". Outfit super hot per la rapper Nicki Minaj , capelli rosa e seno quasi a vista. E per la bella Heidi Klum , anche lei con una scollatura mozzafiato. Tanta politica "anti-governativa" nel discorso di Katy Perry, ad esempio, che ha ribadito il suo sostegno a Hillary Clinton , la rivale di Trump alle presidenziali dello scorso anno. E in quello di Paris Jackson, la figlia di Michael, che ha condannato pubblicamente i fatti di Charlottesville: "Dobbiamo mostrare a questi idioti della supremazia bianca nazista di Charlottesville, che questa nazione ha come slogan la libertà e che abbiamo tolleranza zero per la loro violenza, il loro odio e le loro discriminazioni. Abbiamo il dovere di resistere a tutto questo". E poi tanti ospiti che hanno sfilato sul red carpet da Demi Lovato a Lorde, passando per Miley Cyrus fino ad Elettra Lamborghini.

Ecco, di seguito, la lista dei vincitori:



Video of the Year:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Song of Summer:

Lil Uzi Vert - "XO Tour Lif3"



Artist of the Year:

Ed Sheeran



Best New Artist:

Khalid



Best Collaboration:

Zayn & Taylor Swift - "I don't wanna life forever (Fifty shades darker)"



Best Pop:

"Fifth Harmony ft. Gucci Mane - "Down"



Best Hip Hop:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Best Dance:

Zedd e Alessia Cara - "Stay"



Best Rock:

Twenty One Pilots - "Heavydirtysoul"



Best Fight Against the System:

Logic ft. Damian Lemar Hudson - "Black SpiderMan" (Race & LGBT)

The Hamilton Mixtape - "Immigrants" (We get the job done)

Big Sean - "Light" (Race)

Alessia Cara - "Scars to your beautiful" (Body image)

Taboo ft. Shailene Woodley - "Stand up (Stand n rock #NoDAPL)" (Environment)

John Legend - "Surefire" (Immigration & Anti-Muslim hate)

Best Cinematography:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Best Direction:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Best Art Direction:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Best Visual Effects:

Kendrick Lamar - "HUMBLE."



Best Choreography:

Kanye West - "Fade" Best Editing:

Young Thug - "Wyclef Jean"



Michael Jackson Video Vanguard Award:

Pink