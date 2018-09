La pop star Ariana Grande ha deciso di rompere il silenzio dopo la morte del suo ex Mac Miller , avvenuta il 7 settembre per overdose . A margine di un video in cui compare il rapper sorridente, la cantante condivide un messaggio struggente sui social: "Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo diciannove anni, e lo farò per sempre...", è l'inizio della dedica che in poche ore raccoglie più di 15 milioni di visualizzazioni.

Sta vivendo un momento di dolore Ariana, fidanzata fino a pochi mesi fa con Mac Miller. La morte del rapper ha tolto le parole alla Grande che, dopo la tragedia, ha ricordato il suo ex con una foto, cancellando tutti i commenti dei follower.



Solo venerdì la celebrità, che più volte ha tentato di aiutare Mac a liberarsi dalla dipendenza da droghe, ha voluto pubblicare un breve video di coppia con una didascalia straziante: "Ti ho adorato dal giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo diciannove anni, e lo farò sempre. Non posso credere che tu non sia più qui. Non riesco davvero a capacitarmene. Ne abbiamo parlato così tante volte. Sono così arrabbiata, sono così triste che non so cosa fare. Tu sei stato il mio più caro amico per così tanto tempo. Sopra qualsiasi altra cosa sono così dispiaciuta di non aver potuto fermare o portare via il tuo dolore. Volevo davvero. L'anima più gentile e dolce con i demoni che non ha mai meritato. Spero che tu stia bene adesso".