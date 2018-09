Ariana Grande senza parole per Mac Miller: su Instagram lo ricorda con una foto

La chiusura dei commenti è stata inevitabile anche per non lasciare spazio, in questo momento di dolore, a tutti quelli che una volta diffusasi la notizia della morte del rapper hanno pensato bene di prendere di mira il profilo Instagram della Grande per incolparla di quanto accaduto. La cantante era già stata attaccata all'epoca della rottura del loro rapporto (durato un paio di anni): i fan l'avevano accusata di aver scaricato Mac Miller in un momento difficile.



Pare in realtà che, nonostante la fine della relazione, i rapporti tra i due siano rimasti in questi mesi molto forti e che la notizia del suicidio di Malcom (vero nome del ragazzo) sia arrivata come una mazzata pesantissima sulla povera Ariana. Intanto anche la mamma del rapper ha postato su Instagram una foto per ricordarlo: è ripresa lei con il figlio e a commento c'è solo un cuore spezzato.