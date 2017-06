Al Bano annulla concerti: edema alla corda vocale destra

Al Bano era già stato colpito da una lieve ischemia il 19 marzo scorso, di ritorno da una serata nelle Marche. Prima di Natale aveva subito un intervento per problemi al cuore. Venerdì 23 giugno Al Bano avrebbe dovuto esibirsi al Perla Casinò e Hotel di Nova Gorica, in Slovenia. A quanto confermato dall'ufficio stampa però, il concerto è stato annullato per precauzione, nonostante la voce dell'artista si già tornata in perfette condizioni. Gli organizzatori ne hanno dato notizia in un comunicato in cui è specificato che i biglietti saranno rimborsati sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.