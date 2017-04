Al Bano: "Sto meglio, mi riposo con Loredana Lecciso e i miei figli"

Di essere un leone lo ha sempre detto e i fatti gli stanno dando ragione. Dopo ben "due bottarelle al cuore", come le chiama lui, Al Bano Carrisi sta decisamente meglio. Curato e accudito dai familiari più intimi a Cellino San Marco , il cantante si gode la convalescenza. E in radio confessa le sue priorità: "Mi riposerò a casa con Loredana ( Lecciso , ndr) e con i miei figli, e mio occuperò intensamente del mio vino e dei miei terreni".

"Oggi sto bene grazie a Dio - racconta il cantante intervistato da 'La Zanzara' - il mio cuore ha fatto i suoi capricci, il cervello, per non farlo sentire da solo, ha fatto lo stesso. Ma ho resistito bene a queste due bottarelle e mi sto riprendendo".

Carrisi però non ha nessuna intenzione di stare fermo. Il tour che doveva partire il 22 aprile da Zurigo è stato rinviato, ma Al Bano tornerà sul palco, in Bulgaria, il 20 maggio. Quel giorno compirà 74 anni: quale modo migliore per festeggiare?