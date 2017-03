A conferma del suo ruolo, centrale, nella vita di Al Bano, la showgirl Loredana Lecciso interviene in diretta a Domenica Live per rassicurare tutti sulle condizioni del cantante, ricoverato per 5 giorni in ospedale a Lecce per un'ischemia: "Al Bano ha recuperato pienamente, è in condizioni psico-fisiche ottimali. Ringrazio tutti i telespettatori che hanno seguito con apprensione la vicenda". La Lecciso ha proseguito, elogiando chi ha curato il suo compagno: "Non è stato un momento piacevole, ma a Lecce c'è un presidio ospedaliero ottimo, Al Bano curato al meglio, ringrazio tutti".