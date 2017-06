Adele annuncio shock: "Basta con i tour, a Londra l'ultimo concerto"

Il prossimo 2 luglio si esibirà a Londra, quarta data nella capitale inglese del suo lunghissimo tour 2017 e, forse anche l'ultima della sua carriera on the road. Adele ha infatti annunciato pubblicamente di voler chiudere con le tournée in giro per il mondo. Lo ha fatto durante la tappa al Wembley Stadium, dove ha battuto ogni record di presenze (oltre 98.000 fan presenti), proiettando in video una lettera, che è poi apparsa anche sui social: "Volevo che le ultime date fossero a Londra, non so se tornerò on the road e desidero che la mia ultima volta sia qui a casa mia"

Durante il concerto la cantante ha anche esortato i suoi fan a continuare a donare per le vittime della Grenfell Tower, evento che le sta molto a cuore.

Nella lettera Adele spiega invece la sua decisione: "Eccoci. Dopo 15 mesi trascorsi on the road e a 18 mesi da "25" siamo alla fine. Abbiamo portato questo show in Europa, in America e finalmente anche in Australia e Nuova Zelanda. Fare un tour è una cosa particolare che non mi appartiene molto. Sono una vera casalinga, sono le piccole cose che mi rendono felice. Sono drammatica e non ho mai avuto un bel rapporto con i tour... a parte questo! Ho suonato 119 concerti, e con questi ultimi 4 arriverò a 123: è stato difficile e allo stesso tempo bellissimo.



Ho fatto questo tour solo per voi, e spero di avervi colpito come altri artisti hanno colpito me in passato. Volevo che le ultime date fossero a Londra, non so se tornerò on the road e desidero che la mia ultima volta sia qui a casa mia. Grazie per essere venuti, per il vostro amore e la vostra gentilezza. Vi ricorderò per tutta la mia vita. Vi amo. Buonanotte, per ora”.



Non è la prima volta che Adele racconta dei suoi "problemi" ad esibirsi dal vivo e alla sua ansia da palcoscenico e pubblico, e già in altre occasioni la cantante aveva fatto capire di voler interrompere prima o poi le sue esibizioni live. Forse adesso è davvero arrivata alla decisione finale...