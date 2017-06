Adele incontra i vigili del fuoco della Grenfell Tower

Il devastante incendio alla Grenfell Tower ha toccato da vicino la londinese Adele . Dopo essere scesa in strada scalza e in abito nero, per partecipare alla veglia cittadina , a qualche giorno di distanza la popstar ha fatto visita alla stazione dei vigili del fuoco di Chelsea per prendere un te' con i soccorritori. Struccata e sorridente, Adele ha voluto dedicare un po' del suo tempo alla squadra di eroici pompieri.

"Non capita tutti giorni che una persona meravigliosa e concreta come Adele entri nella stazione dei pompieri di Chelsea per una tazza di tè e un abbraccio" ha commentato su Facebook Rob Petty, uno dei vigii del fuoco, a margine della foto di gruppo.



Subito dopo l'incendio si era recata insieme al marito Simon Konecki sul luogo della tragedia, per portare conforto ai parenti delle vittime. Un gesto spontaneo e naturale, come ha sottolineato un utente su Twitter: "Il fatto che Adele sia andata alla Grenfell Tower senza dire niente è la prova di quanto sia straordinariamente sincera".